MotoGp 2023: il primo start sarà dal Portogallo (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Gran Premio del Portogallo sarà il primo evento della MotoGp del 2023. L’Autodromo Internacional do Algarve ospiterà l’apertura della prossima stagione dal 24 al 26 marzo. Il calendario completo e provvisorio del MotoGp 2023 sarà pubblicato dalla FIM a breve ma, intanto, il primo evento è già stato confermato. Con il GP del Portogallo 2023 sarà la prima volta dal 2006 che il calendario della MotoGp comincerà in Europa. sarà la terza gara di apertura della stagione che si terrà in Europa in più di tre decenni di corse. sarà anche la prima volta che il Portogallo ospiterà la prima gara dell’anno. Previsti anche test ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Gran Premio delilevento delladel. L’Autodromo Internacional do Algarve ospiterà l’apertura della prossima stagione dal 24 al 26 marzo. Il calendario completo e provvisorio delpubblicato dalla FIM a breve ma, intanto, ilevento è già stato confermato. Con il GP della prima volta dal 2006 che il calendario dellacomincerà in Europa.la terza gara di apertura della stagione che si terrà in Europa in più di tre decenni di corse.anche la prima volta che ilospiterà la prima gara dell’anno. Previsti anche test ...

