Loredana Bertè e la fan in lacrime in treno: 'Per poco non sveniva'. Il video è virale (Di giovedì 4 agosto 2022) Un incontro speciale. Un'esplosione di sorrisi, mista a lacrime, abbracci e foto. Un tripudio di emozioni targato Loredano Bertè . E' diventato virale il video pubblicato da Loredana Bertè sui suoi ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Un incontro speciale. Un'esplosione di sorrisi, mista a, abbracci e foto. Un tripudio di emozioni targato Loredano. E' diventatoilpubblicato dasui suoi ...

Loredana Bertè e la fan in lacrime in treno: 'Per poco non sveniva'. Il video è virale Un incontro speciale. Un'esplosione di sorrisi, mista a lacrime, abbracci e foto. Un tripudio di emozioni targato Loredano Bertè . E' diventato virale il video pubblicato da Loredana Bertè sui suoi canali social in cui si vede una fan in lacrime e in panne di fronte al suo idolo di sempre. 'Mentre viaggiavamo su un Frecciarossa da Milano a Pescara, per arrivare alla prima ...