La candidatura Conte rivela la telefonata con Di Battista ma svicola sulla Raggi

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Ci siamo sentiti, ne stiamo ancora parlando”. Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, non scioglie la riserva sul rientro di Alessandro Dinel partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ospite della trasmissione L'Aria che Tira su LA7, giovedì 4 agosto, l'ex premier, che non ha gradito una battuta del conduttore Francesco Magnani sul suo ruolo di leader “descamisado”, ha cincischiato sul ritorno di Di, grande rivale del fuoriuscito Luigi Di Maio: “Ci siamo sentiti,ci sentiremo ancora, c'è una conversazione molto franca, molto sincera tra due persone che si stimano. Scioglieremo la riserva. Se lui vorrà rientrare nel Movimento, visto che è fuori, dobbiamo discuterne”. Insomma, se il patto elettorale tra Azione e PD è stato travagliato, anche il ritorno del “figliol prodigo” pare una ...

...franca e sincera e scioglieremo la riserva" su una sua possibilenelle file del M5S: "se lui vorrà rientrare ma dobbiamo discuterne". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite ...'Abbiamo fatto una scissione per salvare il governo Draghi mentre il partito divoleva ... Poi, a una nuova domanda su una suail 25 settembre: 'forse mi candiderò per il Senato - ...“Ci siamo sentiti, ne stiamo ancora parlando”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, non scioglie la riserva sul rientro di ...(Adnkronos) – La vittoria di Letta alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022 non cambia di molto da una vittoria di Meloni “No, non è indifferente, perché le nostre politiche sono distan ...