J-Ax torna a parlare del litigio con Fedez: “Sono stato la prima persona” (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella giornata di domani 5 agosto, J-Ax compirà 50 anni. Si tratta di un traguardo molto importante, sia dal punto di vista personale che professionale. Il cantante, per festeggiare questo momento, ha deciso di rilasciare un’intervista per il Corriere della Sera. Dopo aver fatto un bilancio della sua vita, si è concentrato sul rapporto con Fedez e su ciò che è accaduto ad Alessandra Amoroso. J-Ax parla del suo più grande rimpianto: “Avrei avuto più tempo per migliorarmi” J-Ax sta per festeggiare i suoi 50 anni. Riflettere su questo aspetto lo spaventa un po’, ma è anche consapevole che le cose, rispetto al passato, Sono molto cambiate. Negli anni ha raggiunto una maggiore maturità. Non si sente molto cambiato, ma è consapevole di essere meno impulsivo. Il suo percorso di vita gli ha permesso di vivere esperienze diverse. Ha rivelato ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella giornata di domani 5 agosto, J-Ax compirà 50 anni. Si tratta di un traguardo molto importante, sia dal punto di vistale che professionale. Il cantante, per festeggiare questo momento, ha deciso di rilasciare un’intervista per il Corriere della Sera. Dopo aver fatto un bilancio della sua vita, si è concentrato sul rapporto cone su ciò che è accaduto ad Alessandra Amoroso. J-Ax parla del suo più grande rimpianto: “Avrei avuto più tempo per migliorarmi” J-Ax sta per festeggiare i suoi 50 anni. Riflettere su questo aspetto lo spaventa un po’, ma è anche consapevole che le cose, rispetto al passato,molto cambiate. Negli anni ha raggiunto una maggiore maturità. Non si sente molto cambiato, ma è consapevole di essere meno impulsivo. Il suo percorso di vita gli ha permesso di vivere esperienze diverse. Ha rivelato ...

lauraboldrini : 'Non vogliamo mescolarci con altre razze', dice il premier ungherese #Orban. In Europa c'è chi torna a parlare di… - PazzoPerDomani : RT @FuturaDaprile: Con la guerra in Ucraina si torna a parlare del gasdotto tra #Nigeria e #Italia. La sua costruzione vuole dire più armi… - FuturaDaprile : Con la guerra in Ucraina si torna a parlare del gasdotto tra #Nigeria e #Italia. La sua costruzione vuole dire più… - CinemApp_Cinema : #BradPitt torna a parlare del pensionamento: 'Non sono mai stato un tipo da piano quinquennale' - Manicomitico : @MaryDeBe72 @sandrogozi @bravimabasta @RenewEurope Ok dai, torna a prendere le medicine. Pensavo di parlare con una… -