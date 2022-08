Iss, più che raddoppiati in una settimana i casi di West Nile Virus (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Più che raddoppiati i casi umani di infezione da West Nile Virus nell’ultima settimana di sorveglianza. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Istituto superiore di sanità. Dall’inizio di giugno 2022 sono stati segnalati in Italia 94 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (42 nell’ultimo bollettino); di questi 55 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (16 Emilia-Romagna, 33 Veneto, 4 Piemonte, 2 Lombardia), 19 casi identificati in donatori di sangue (3 Lombardia, 11 Veneto, 4 Emilia Romagna, 1 Piemonte), 19 casi di febbre (2 Lombardia, 16 Veneto, 1 Emilia-Romagna) e 1 caso sintomatico (1 Veneto). Il primo caso umano della stagione è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Più cheumani di infezione danell’ultimadi sorveglianza. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Istituto superiore di sanità. Dall’inizio di giugno 2022 sono stati segnalati in Italia 94confermati di infezione da(WNV) nell’uomo (42 nell’ultimo bollettino); di questi 55 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (16 Emilia-Romagna, 33 Veneto, 4 Piemonte, 2 Lombardia), 19identificati in donatori di sangue (3 Lombardia, 11 Veneto, 4 Emilia Romagna, 1 Piemonte), 19di febbre (2 Lombardia, 16 Veneto, 1 Emilia-Romagna) e 1 caso sintomatico (1 Veneto). Il primo caso umano della stagione è ...

