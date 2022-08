Inter | Inzaghi prepara il Lecce | contro il Villarreal prova generale prima del debutto

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’sialin campionato Manca sempre meno al ritorno della Serie A con il campionato che inizierà sabato 13 agosto. L’di Simonefarà il suosul campo dele in vista della sfidai salentini è pronta la: sabato a Pescara è sfida alnell’ultima amichevole estiva. “Unada vivere con l’intensità della gara vera, perché ilsi avvicina e Simone non vuole brutte sorprese. Previsto sold-out. Non male per essere solo calcio d’estate” si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene damagazine.