Il Napoli cede Meret ma per Kepa non è ancora fatta: la situazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Napoli sta per cedere Alex Meret allo Spezia, ma per Kepa del Chelsea bisogna ancora trattare. In pratica ci sarà un momento in cui il Napoli resterà magari senza primo portiere, con una amichevole da giocare sabato contro l'Espanyol ed un campionato che comincia il 15 agosto. Per la prima partita di campionato il club sicuramente avrà il suo estremo difensore, ma di certo a Spalletti avrebbe fatto piacere averlo già ritiro. Napoli: la situazione Kepa Corriere dello Sport fa sapere che ieri Arturo Canales, manager del portiere spagnolo, ha incontrato un uomo del Napoli a Roma. "Un vertice che vale un'accelerata e che certifica l'intenzione del club azzurro di puntare sul basco nel più breve tempo possibile. Sul ...

