Il fenomeno delle punture selvagge alle feste arriva in Spagna: 23 denunce in Catalogna (Di giovedì 4 agosto 2022) Torna l’allarme delle iniezioni selvagge in discoteca. Dopo la Francia, tocca alla Spagna e non solo. Diverse ragazze hanno riportato denunce per le misteriose punture d’ago nei locali della movida notturna e conseguenti sintomi: vertigini e vomito. Le analisi svolte finora negli ospedali sono risultate negative a qualsiasi droga e tossina. Secondo quanto riporta al testata El Pais, ci sono state 23 denunce in Catalogna (di queste solo una è stata presentata da un uomo). Il fenomeno però si sarebbe diffuso in tutta la Spagna. Almeno una dozzina di esposti sono stati registrati nei Paesi Baschi, così come in Andalusia, Castilla-La Mancha, Asturie, Cantabria e nelle Isole Baleari. «Era vestito di nero e aveva una siringa in ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Torna l’allarmeiniezioniin discoteca. Dopo la Francia, tocca allae non solo. Diverse ragazze hanno riportatoper le misteriosed’ago nei locali della movida notturna e conseguenti sintomi: vertigini e vomito. Le analisi svolte finora negli ospedali sono risultate negative a qualsiasi droga e tossina. Secondo quanto riporta al testata El Pais, ci sono state 23in(di queste solo una è stata presentata da un uomo). Ilperò si sarebbe diffuso in tutta la. Almeno una dozzina di esposti sono stati registrati nei Paesi Baschi, così come in Andalusia, Castilla-La Mancha, Asturie, Cantabria e nelle Isole Baleari. «Era vestito di nero e aveva una siringa in ...

