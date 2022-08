I sondaggi elettorali danno il centrodestra in netto vantaggio (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Nell'ultima Supermedia di oggi prima della pausa estiva, introduciamo una novità in vista del voto del 25 settembre: presentiamo le aggregazioni (coalizioni) tra partiti così come si sono delineate finora. Al momento, in realtà, i contorni della coalizione di centrosinistra sono ancora incerti (il cartello Verdi/SI potrebbe abbandonare la coalizione dopo l'intesa tra Letta e Calenda), ma per il momento le aggregazioni che dovrebbero presentare candidati propri nei collegi uninominali sono sicuramente 5: centrodestra, centrosinistra, M5S, Italia Viva e Italexit. Se nel voto ai partiti è sempre più una corsa a due tra FDI (23,4%) e PD (22,8%), nel voto alle coalizioni il centrodestra (46,4%) mantiene un notevole distacco - quasi 13 punti - sul centrosinistra (33,6%). Supermedia liste FDI 23,4 (+0,6) PD 22,8 (+0,7) Lega 13,4 (-1,0) M5S ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - Nell'ultima Supermedia di oggi prima della pausa estiva, introduciamo una novità in vista del voto del 25 settembre: presentiamo le aggregazioni (coalizioni) tra partiti così come si sono delineate finora. Al momento, in realtà, i contorni della coalizione di centrosinistra sono ancora incerti (il cartello Verdi/SI potrebbe abbandonare la coalizione dopo l'intesa tra Letta e Calenda), ma per il momento le aggregazioni che dovrebbero presentare candidati propri nei collegi uninominali sono sicuramente 5:, centrosinistra, M5S, Italia Viva e Italexit. Se nel voto ai partiti è sempre più una corsa a due tra FDI (23,4%) e PD (22,8%), nel voto alle coalizioni il(46,4%) mantiene un notevole distacco - quasi 13 punti - sul centrosinistra (33,6%). Supermedia liste FDI 23,4 (+0,6) PD 22,8 (+0,7) Lega 13,4 (-1,0) M5S ...

