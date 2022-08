Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni nel cast di Avanti un Altro, Sonia Bruganelli la difende dalle accuse (Di giovedì 4 agosto 2022) Sonia Bruganelli dalla parte di Sophie Codegoni: "Non è raccomandata! Ha fatto i casting, l’ho conosciuta e mi è piaciuta". Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 agosto 2022)dalla parte di: "Non è raccomandata! Ha fatto iing, l’ho conosciuta e mi è piaciuta".

MarcG_69 : RT @PepeTenero: Noi saremo sfigati, ma c'è gente che usa Twitter per commentare l'Isola dei Famosi e Grande Fratello. - LauraGrimi : RT @Riccardo_Bocca: L'etica e la vergogna del Grande Fratello Vip. #GFvip - Nazione_Siena : Ciacci entra nella casa del 'Grande Fratello Vip' - alessiomagno1 : @Giosue38964236 Buongiorno fratello, un grande!!?? - peppinella1962 : @repubblica no.. non si scrivere del grande fratello.. non su repubblica!! -