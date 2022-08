Gorle | camion in fiamme in un parcheggio | distrutte motrice e rimorchio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022). Unè stato distrutto dallenella mattinata di giovedì 4 agosto a, neldi un’azienda in via don Emilio Mazza. L’allarme è scattato attorno alle 7.50: in pochi minuti sul posto si sono precipitati le squadre in arrivo dalla centrale di Bergamo e dai volontari di Gazzaniga. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha avvolto il mezzo pesante, distruggendo sia lache il, dentro al quale è rimasto danneggiato anche un transpallet manuale. Lehanno coinvolto, è distrutto, anche un motorino parcheggiato proprio di fronte al. Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa.