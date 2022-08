Forte dei Marmi, auto fuori controllo entra dentro il Bagno Piero, danni e paura (Di giovedì 4 agosto 2022) L'auto distrutta Per approfondire : Foto : Perde il controllo dell'auto e finisce in uno stabilimento balneare: danni e paura Forte dei Terrore a Forte dei Marmi. Un'auto fuori controllo è entrata ... Leggi su lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) L'distrutta Per approfondire : Foto : Perde ildell'e finisce in uno stabilimento balneare:dei Terrore adei. Un'ta ...

pierofassino : Un patto di serietà e responsabilità su temi e proposte chiare, senza demagogia e populismi, per una Italia che gua… - VittorioSgarbi : Giusta la “tassa sui super ricchi” proposta da Letta. Ma gli sfugge un dettaglio. Ormai da anni i “super ricchi” st… - Pontifex_it : Non bastano i nostri sforzi per guarire e riconciliare, occorre la Grazia di Cristo, occorre la sapienza mite e for… - ReisRiccardo : RT @usbsindacato: Mancano salario e diritti, non la voglia di lavorare! Sabato 6 agosto Slang USB manifesta a Forte dei Marmi, cuore del tu… - NikolajVsevolo1 : 'L'influenza della soggettività nella costruzione e interpretazione dei numeri è così forte che perfino gli scienzi… -