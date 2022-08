Formiche e degrado in cella senza aria, Garante va dai pm (Di giovedì 4 agosto 2022) Il materasso sudicio, come il pavimento su cui era appoggiato, con colonne di Formiche, e piatti con sporcizia accumulata da tempo. Nessun arredo e al posto del corredo da letto alcuni fogli di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Il materasso sudicio, come il pavimento su cui era appoggiato, con colonne di, e piatti con sporcizia accumulata da tempo. Nessun arredo e al posto del corredo da letto alcuni fogli di ...

iconanews : Formiche e degrado in cella senza aria, Garante va dai pm - romait_it : Degrado al Regina Coeli, celle invase dalle formiche e finestre sigillate - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Al Regina Coeli formiche e degrado in cella senza aria, Garante dai pm - interrisnews : Formiche, scarico del water intasato, pareti imbrattate e fogli di giornale al posto delle lenzuola. Ecco cosa ha d… - SkyTG24 : Al Regina Coeli formiche e degrado in cella senza aria, Garante dai pm -