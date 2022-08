Firenze: torna «Genius Loci» in Santa Croce, con eventi gratuiti (Di giovedì 4 agosto 2022) Fra i protagonisti della nuova edizione, Angelo Branduardi, Markus Stockhausen, Petra Magoni e Wim Mertens L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 agosto 2022) Fra i protagonisti della nuova edizione, Angelo Branduardi, Markus Stockhausen, Petra Magoni e Wim Mertens L'articolo proviene daPost.

