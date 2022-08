Elezioni 2022, consigliera Bassano del Grappa che strappò green pass in lista con Italexit (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Italexit punterebbe in Veneto sul nome di Ilaria Brunelli, la consigliera comunale di Bassano del Grappa, capogruppo della lista civica di maggioranza #PavanSindaco, già agli onori della cronaca per aver strappato, nel novembre del ’21, in diretta social il green pass: “Eccolo lì, in 4 pezzi, il mio green pass strappato. Esattamente un secondo dopo essermi seduta al mio posto ho distrutto il documento. L’ho subìto solo per continuare a rappresentare i cittadini come consigliera comunale. Ma rimane immorale e pericoloso”, disse dopo essere entrata in comune a Bassano. Contraria pure al vaccino, spiegò di aver pure valutato l’idea di fare il siero, ma poi spiegò: “Preferisco morire di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) –punterebbe in Veneto sul nome di Ilaria Brunelli, lacomunale didel, capogruppo dellacivica di maggioranza #PavanSindaco, già agli onori della cronaca per aver strappato, nel novembre del ’21, in diretta social il: “Eccolo lì, in 4 pezzi, il miostrappato. Esattamente un secondo dopo essermi seduta al mio posto ho distrutto il documento. L’ho subìto solo per continuare a rappresentare i cittadini comecomunale. Ma rimane immorale e pericoloso”, disse dopo essere entrata in comune a. Contraria pure al vaccino, spiegò di aver pure valutato l’idea di fare il siero, ma poi spiegò: “Preferisco morire di ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - ItaliaViva : Elezioni, ministra @elenabonetti: mi candiderò - Mov5Stelle : Le autocandidature per alle prossime elezioni Politiche con il MoVimento 5 Stelle sono aperte. Ciascun iscritto, c… - corgi_lover : RT @Adnkronos: Elezioni 2022, lo psichiatra: 'distacco emotivo da politica, rischio astensione' - be_marconi : RT @FantuzziF: Bastadittaturasanitaria #bastadraghi #bastamattarella Il piano di Mattarella si sta avverando: con questo scenario di vot… -