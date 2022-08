Draghi:?intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti, su Ita deciderà questo governo (Di giovedì 4 agosto 2022) Il premier in conferenza stampa: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, sono certo qualunque governo rispetterà impegni Pnrr, punto a consegnare a prossimo esecutivo gli obiettivi del 2022 Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 agosto 2022) Il premier in conferenza stampa: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, sono certo qualunquerispetterà impegni Pnrr, punto a consegnare a prossimo esecutivo gli obiettivi del 2022

serenarifor : Nel primo semestre 2022 Eni ha guadagnato 7.3mld, sette volte l’utile netto dello stesso periodo del 2021 (1.2mld).… - CristianNovelli : @Mezzorainpiu @luigidimaio Di Maio che cita papa Francesco dopo aver fatto da zerbino a Draghi è di un'ipocrisia in… - monica_vanpelt : @Ci1812 Purtroppo no, dopo Draghi perdere anche Fassina chi, è intollerabile. - Roky99760738 : RT @claudelcam: @AlvisiConci Per me Draghi non ha sbagliato niente. E ha fatto bene a lasciarli al loro destino. Mi rappresenta. E non si t… - claudelcam : @AlvisiConci Per me Draghi non ha sbagliato niente. E ha fatto bene a lasciarli al loro destino. Mi rappresenta. E… -