Disney+, appuntamento con il punk: la nuova data di uscita di Pistol (Di giovedì 4 agosto 2022) Un giorno in più di attesa. C'è una nuova data di uscita per Pistol, la serie targata FX incentrata sul chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones e diretta dal regista Danny Boyle, premio Oscar e vincitore dell'Academy Award. Al debutto su Star... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) Un giorno in più di attesa. C'è unadiper, la serie targata FX incentrata sul chitarrista dei Sexs Steve Jones e diretta dal regista Danny Boyle, premio Oscar e vincitore dell'Academy Award. Al debutto su Star...

bailaconmigobg : ??APERITIVO con MINNIE & TOPOLINO ???? Ecco un APPUNTAMENTO pensato per le FAMIGLIE ??????????? in collaborazione con il… - CittaCastello : Giovedì 4 agosto alle ore 21.00 la parata Walt Disney nelle vie e nelle piazze del centro storico: appuntamento per… - CittaCastello : Giovedì 4 agosto alle ore 21.00 la parata Walt Disney nelle vie e nelle piazze del centro storico: appuntamento per… - PaoloStarvaggi : @EnfantProdige @fabriziomico @argento_tw Erano praticamente inediti già per l'epoca. Una correzione: 'A cavallo di… - IGNitalia : Così, de botto! #Boris4 è realtà, appuntamento al 26 ottobre su #DisneyPlus. -