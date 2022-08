Diciottenne violentata e picchiata dopo una serata in discoteca a Gabicce | arrestato 35enne

(Di giovedì 4 agosto 2022) La vittima, dimessa dall'ospedale con 45 giorni di prognosi, era in vacanza a Riccione: l'uomo si è offerto di riaccompagnarla in hotel e una volta in auto l'ha aggredita

