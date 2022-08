Coltelli facili? Pm minori | “Abbandono scuola una piaga”

Leggi su anteprima24

Napoli – Ragazzini armati di, spesso solo bambini. A Napoli, e non solo, è una vera e propria emergenza, criminale e sociale, per arginare la quale "occorre un potenziamento di telecamere", ma soprattutto "una tempestiva segnalazione dell'dell'obbligo scolastico", poiché "nella maggior parte dei casi chi compie reati del genere proviene da famiglie poco attente all'istruzione". A dirlo è il sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Emilia Galante Sorrentino, che, in un'intervista all'ANSA, spiega come sia necessario, anche, potenziare i controlli con più pattuglie. Certamente, la città dovrebbe essere più sorvegliata da telecamere "perché i riscontri che possiamo avere – spiega il magistrato – sono spesso dati dai 'cattura targhe' degli scooter utilizzati dai ragazzini". Ma il ...