Chiede di essere pagata per il suo lavoro ma viene presa a calci e pugni dal datore di lavoro (Di giovedì 4 agosto 2022) presa a calci e pugni dal datore di lavoro che non voleva pagarle il lavoro svolto. E' quanto accaduto a una 25enne a Soverato, in provincia di Catanzaro. La giovane ha ripreso tutto con il suo smartphone. La ragazza, di origine nigeriana, è stata malmenata e aggredita dal suo ex datore di lavoro, il titolare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

