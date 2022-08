hvnscl8ud : ma gaon come stra cazzo fa ad essere un capricorno non lo concepisco - gyujhee : i miei due capricorno prefe insieme ?? - charly_brawon : @sonotantaroba .....tu pensa che sto flirtando con una Capricorno ????? complicatissima! - ehylouimhere : capricorno di dicembre > capricorno di gennaio < - FP_di_shiva : @masocazzimiei Bilancia Capricorno -

Corriere della Sera

OroscopoVenerdì positivo per i nati nel segno che avranno una maggiore sicurezza in campo sentimentale . Nel settore lavorativo riusciranno a evitare chi voleva mettere "i bastoni tra le ...Oroscopo Branko 5 agosto SAGITTARIO Sei in un momento molto importante per motivarti e mantenere la vicinanza con i tuoi cari. In questo modo puoi far parte di un team comune che pone le basi per ... L'oroscopo del giorno di Paolo Fox: Capricorno Oroscopo e classifica voti della giornata di venerdì 5 agosto: Scorpione sociale, Mercurio in congiunzione a Vergine ...Le previsioni per l'oroscopo di Branko settimanale dal 5 all'11 agosto per Capricorno, Pesci, Toro e Gemelli. Scopri le stelle che ti attendono.