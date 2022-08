Calcio Napoli, Kvaratskhelia: “Qui per vincere, ma ora devo provare la pizza” (Di giovedì 4 agosto 2022) Khvicha Kvaratskhelia parla della sua nuova maglia del Calcio Napoli e della città che non ha ancora visitato bene in questi giorni. “So che a Napoli si mangia un’ottima pizza, anche se non l’ho ancora assaggiata. So che Maradona ha giocato qui ed è fantastico. Per me è un onore essere nel Napoli, è un Leggi su 2anews (Di giovedì 4 agosto 2022) Khvichaparla della sua nuova maglia dele della città che non ha ancora visitato bene in questi giorni. “So che asi mangia un’ottima, anche se non l’ho ancora assaggiata. So che Maradona ha giocato qui ed è fantastico. Per me è un onore essere nel, è un

anperillo : Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe… - Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - apetrazzuolo : TMW - Marchetti: 'Il Napoli prova l'affondo per Raspadori, la Juve attende, ma il giocatore non aspetterà' - napolimagazine : TMW - Marchetti: 'Il Napoli prova l'affondo per Raspadori, la Juve attende, ma il giocatore non aspetterà' -