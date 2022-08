Cagliari, Goldaniga: «Mai chiesto di andare via, voglio esultare a fine anno» (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole del difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga che parla del suo possibile futuro con i rossoblù: le dichiarazioni E’ intervenuto il difensore del Cagliari di Fabio Liverani, Edoardo Goldaniga, per parlare della sua situazione al Corriere dello Sport. SOFFERENZA – «Io ho visto tante persone, dal presidente ai magazzinieri, rimanere male e arrivare a piangere per la retrocessione e ora spero di poter esultare a fine anno insieme a tutti quelli che l’anno scorso hanno sofferto tanto». RESTO – «Con questa società ho un contratto e non ho mai chiesto di andare via: ho dato la mia parola di voler restare in Sardegna». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole del difensore delEdoardoche parla del suo possibile futuro con i rossoblù: le dichiarazioni E’ intervenuto il difensore deldi Fabio Liverani, Edoardo, per parlare della sua situazione al Corriere dello Sport. SOFFERENZA – «Io ho visto tante persone, dal presidente ai magazzinieri, rimanere male e arrivare a piangere per la retrocessione e ora spero di poterinsieme a tutti quelli che l’scorso hsofferto tanto». RESTO – «Con questa società ho un contratto e non ho maidivia: ho dato la mia parola di voler restare in Sardegna». L'articolo proviene da Calcio News 24.

