Bersani: «A 70 anni do una mano, ma non mi ricandido. E lo consiglio a tutti» (Di giovedì 4 agosto 2022) Due decenni in Parlamento, con un vasto repertorio di metafore. «Quella volta tra fischi e ciambelle alla pompa di benzina di papà», e il giaguaro Berlusconi da smacchiare Leggi su corriere (Di giovedì 4 agosto 2022) Due decenni in Parlamento, con un vasto repertorio di metafore. «Quella volta tra fischi e ciambelle alla pompa di benzina di papà», e il giaguaro Berlusconi da smacchiare

Corriere : «A settant’anni consiglio a tutti di avere disponibilità e non aspirazioni. Dopo queste elezioni ci sarà un reset,… - fattoquotidiano : Ospite di La7, Bersani ha parlato anche del suo futuro: 'Non mi ricandido, è normale dopo 20 anni. Ma non smetto di… - Corriere : Bersani: «A 70 anni do una mano, ma non mi ricandido. E lo consiglio a tutti» - Paola222006421 : RT @confundustria: #Bersani : 'Perché non mi ricandido? Ho fatto per 20 anni il parlamentare, mi pare abbastanza'. Na volta che c'é una br… - ManuelaMari14 : RT @Franco32656300: 'Non abbandono la politica, la farò in un altro modo e nemmeno la mia compagnia”. Grazie di tutto #Bersani ?????????? Be… -