ATP Washington 2022, Nick Kyrgios e Taylor Fritz agli ottavi di finale, eliminati Hurkacz e Shapovalov (Di giovedì 4 agosto 2022) Una nuova giornata di incontri molto interessanti si è chiusa a Washington (Stati Uniti), sede dell’ATP500 sul cemento americano. Conferme e sorprese si sono alternate e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. Si parte dai risultati previsti, ovvero le vittorie di Nick Kyrgios e di Taylor Fritz. L’eccentrico australiano (n.63 del ranking) si è imposto per 6-3 6-4 contro l’americano Tommy Paul (n.34 del ranking), dando seguito alle ottime sensazioni dell’esordio. Un tennis potente e convincente quello del finalista di Wimbledon 2022 che gli sarà molto utile nella prosecuzione di questa competizione. Kyrgios negli ottavi di finale affronterà lo statunitense Reilly Opelka (testa di serie n.4), a segno per 6-7 (4) 6-4 6-4 contro il ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Una nuova giornata di incontri molto interessanti si è chiusa a(Stati Uniti), sede dell’ATP500 sul cemento americano. Conferme e sorprese si sono alternate e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. Si parte dai risultati previsti, ovvero le vittorie die di. L’eccentrico australiano (n.63 del ranking) si è imposto per 6-3 6-4 contro l’americano Tommy Paul (n.34 del ranking), dando seguito alle ottime sensazioni dell’esordio. Un tennis potente e convincente quello del finalista di Wimbledonche gli sarà molto utile nella prosecuzione di questa competizione.neglidiaffronterà lo statunitense Reilly Opelka (testa di serie n.4), a segno per 6-7 (4) 6-4 6-4 contro il ...

