Adama Traoré: «La prima volta che senti insulti razzisti, non puoi crederci. Chi non l’ha vissuto non capisce» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Guardian intervista Adama Traoré. Il tema è il razzismo a cui sono sottoposti i giocatori di colore durante le partite di calcio. Un tema molto caro a Traoré. Una conversazione che tocca la politica. A Traoré viene chiesto di commentare l’ascesa della destra populista, non solo in Spagna. Risponde: “È una realtà. Il razzismo c’è. Ci sono persone razziste che continuano a promuovere l’idea che il fatto che tu abbia un colore della pelle diverso ti renda inferiore”. Mancano la comprensione, la cultura, l’empatia. “È difficile per le persone che non hanno sperimentato il razzismo provare empatia. Quindi spieghi, racconti storie, cose che hai visto e sentito, sofferto”. I genitori di Traoré arrivarono a Barcellona negli anni ’80, provenivano dal Mali. Suo padre lavorava in una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Guardian intervista. Il tema è il razzismo a cui sono sottoposti i giocatori di colore durante le partite di calcio. Un tema molto caro a. Una conversazione che tocca la politica. Aviene chiesto di commentare l’ascesa della destra populista, non solo in Spagna. Risponde: “È una realtà. Il razzismo c’è. Ci sono persone razziste che continuano a promuovere l’idea che il fatto che tu abbia un colore della pelle diverso ti renda inferiore”. Mancano la comprensione, la cultura, l’empatia. “È difficile per le persone che non hanno sperimentato il razzismo provare empatia. Quindi spieghi, racconti storie, cose che hai visto eto, sofferto”. I genitori diarrivarono a Barcellona negli anni ’80, provenivano dal Mali. Suo padre lavorava in una ...

napolista : Adama Traoré: «La prima volta che senti insulti razzisti, non puoi crederci. Chi non l’ha vissuto non capisce» Al… - LafaReao : @VerFilippo @OfficialUSLecce @PianetaLecce @RomanoOfficial La versione che sa giocare a calcio di Adama Traore - Vanninja93 : Leggo nomi terrificanti in caso di addio di #Dumfries (che non cederei al 4-08 ma we know the owners), ma l'unico n… - sportli26181512 : Tottenham, c'è un'alternativa a Zaniolo: Secondo 90min, è probabile che il Tottenham possa puntare sull'esterno dei… - Facuu_poblete05 : @_onerolita Cazzu y Adama traore -