WWE: Solo Sikoa e Von Wagner se le danno per tutta l’arena, a trionfare è il samoano (Di mercoledì 3 agosto 2022) La rivalità tra Solo Sikoa e Von Wagner dovrebbe essere giunta a conclusione stanotte, i due hanno combattuto un Falls Count Anywhere match proseguendo di fatto una rissa che andava avanti da settimane, con i due protagonisti di scatti e video per tutta Orlando, arrivando a suonarsele anche fuori dall’arena di SmackDown. Grimes e Hayes avranno da ridire L’incontro in cui era concesso tutto ed era possibile schienare l’avversario in ogni punto dell’arena è iniziato subito a ritmi alti e presto i due si sono trasferiti fuori ring dove c’era anche Robert Stone ad incitare il suo assistito Von Wagner. Sikoa è stato colpito con i gradoni d’acciaio e delle sedie prima che l’azione si spostasse verso il backstage e poi nel parcheggio, dove il ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 3 agosto 2022) La rivalità trae Vondovrebbe essere giunta a conclusione stanotte, i due hanno combattuto un Falls Count Anywhere match proseguendo di fatto una rissa che andava avanti da settimane, con i due protagonisti di scatti e video perOrlando, arrivando a suonarsele anche fuori daldi SmackDown. Grimes e Hayes avranno da ridire L’incontro in cui era concesso tutto ed era possibile schienare l’avversario in ogni punto delè iniziato subito a ritmi alti e presto i due si sono trasferiti fuori ring dove c’era anche Robert Stone ad incitare il suo assistito Vonè stato colpito con i gradoni d’acciaio e delle sedie prima che l’azione si spostasse verso il backstage e poi nel parcheggio, dove il ...

