Wijnaldum-Roma, è tutto fatto: Renato Sanches al PSG libera l’olandese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come riportato da ‘L’Equipe’, Renato Sanches a breve passerà dal Lille al Paris Saint-Germain. I parigini spenderanno circa quindici milioni di euro per il ventiquattrenne portoghese, che era finito anche nel mirino del Milan. L’operazione non può che far sorridere la Roma di Mourinho. Il centrocampista lusitano, infatti, andrà ad occupare lo slot lasciato libero Geroginio Wijnaldum, che ormai sembra aver risolto del tutto le sue questioni con la società francese ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla corte dello Special One. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come riportato da ‘L’Equipe’,a breve passerà dal Lille al Paris Saint-Germain. I parigini spenderanno circa quindici milioni di euro per il ventiquattrenne portoghese, che era finito anche nel mirino del Milan. L’operazione non può che far sorridere ladi Mourinho. Il centrocampista lusitano, infatti, andrà ad occupare lo slot lasciato libero Geroginio, che ormai sembra aver risolto delle sue questioni con la società francese ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla corte dello Special One. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA-WIJNALDUM, ACCORDO IN VIA DI DEFINIZIONE. POSSIBILE CONCLUSIONE GIA' NELLE PROSSIME ORE… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, per #Wijnaldum si potrebbe chiudere in giornata con il @PSG - Glongari : Siamo alle ultime formalità di rito: la #Roma è ai dettagli per #Wijnaldum. L’affare con il #Psg è ad un passo. Si… - ValerioDrengot : Ah ma quindi Wijnaldum è della Roma? - insiderlorenzo : Un pensiero infastidisce il mio relax. @bergomifabio sarà ancora #nervosetto? Benvenuti Paulo e Gini???? #Roma… -