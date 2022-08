Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 3 agosto mi sono Giuliano Ferrigno il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni Marco cappato è arrivata la stazione dei Carabinieri vicino a Piazza Duomo per auto denunciarsi dopo aver accompagnato la signora Elena malata terminale di cancro al suicidio assistito in Svizzera oggi mi reco la caserma dei Carabinieri per raccontare l’aiuto fornito ad Elena ha spiegato parlando con la stampa prima di entrare senza cui non sarebbe stato possibile arrivare in Svizzera non c’è stata alcuna risposta da parte del parlamento della politica dei capi di grandi partiti in questedue legislature non è mai stata discussa nemmeno un minuto la nostra legge iniziativa Popolare presentata 9 anni fa politica dopo giorni di tira e molla di ultimatum Enrico Letta ...