Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 3 agosto Buongiorno da Francesco Vitale letto e siglato l’accordo tra PD azione più Europa che prevede Fra l’altro di non cambiare personalità di visive nei collegi uninominali offrendo diritto di tribuna in Parlamento è libera di diversi partiti c’è un posto anche in caso di non raggiungimento della soglia di sbarramento la divisione dei candidati tra PD e azione più Europa fratoianni e Bonelli chiedono un incontro per la verifica dell’Alleanza non abbia bisogno del diritto di tribuna porte aperte a Renzi il centro-destra e con te parlano di ammucchiata eletta incontro anche Di Maio che in certo sull’offerta PD e rilancia sul programma Nancy Pelosi a Taipei e sottolinea di essere lì per onorare l’impegno americana sostenere la vivace democrazia taiwanese Pechino che ha tirato il jet parla di una grave violazione della sovranità ...