Ufficiale, accordo tra TIM e DAZN: via libera a Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ora è Ufficiale: c’è l’accordo tra TIM e DAZN sui diritti tv. “Gli appassionati di calcio e sport potranno vedere i contenuti su più piattaforme”, si legge nel comunicato. L’Ott, titolare tra l’altro dei diritti della Serie A, e Tim hanno ridisegnato l’accordo di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi, che apre allo sbarco Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ora è: c’è l’tra TIM esui diritti tv. “Gli appassionati di calcio e sport potranno vedere i contenuti su più piattaforme”, si legge nel comunicato. L’Ott, titolare tra l’altro dei diritti della Serie A, e Tim hanno ridisegnato l’di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi, che apre allo sbarco Calcio e Finanza.

Roberta_Siro : RT @capuanogio: ?? Ufficiale l’accordo sulla fine dell’esclusiva #TIM per la #SerieA #DAZN. La OTT ora libera di portare i suoi contenuti a… - FTB_Champagne : RT @capuanogio: ?? Ufficiale l’accordo sulla fine dell’esclusiva #TIM per la #SerieA #DAZN. La OTT ora libera di portare i suoi contenuti a… - VincenzoAlori : RT @capuanogio: ?? Ufficiale l’accordo sulla fine dell’esclusiva #TIM per la #SerieA #DAZN. La OTT ora libera di portare i suoi contenuti a… - capuanogio : ?? Ufficiale l’accordo sulla fine dell’esclusiva #TIM per la #SerieA #DAZN. La OTT ora libera di portare i suoi con… - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, raggiunto l’accordo tra TIM e DAZN: stop all’esclusiva di TimVision. “Così gli appassionati potranno vedere c… -