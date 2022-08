UEFA, ecco il lancio del fuorigioco semi-automatico: debutterà in Supercoppa Europea (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’UEFA pronta al lancio del fuorigioco semi-automatico che vedrà il proprio debutto in Supercoppa Europea. Tutti i dettagli Nel diramare l’arbitraggio per la finale di Supercoppa Europea in programma il 10 agosto, l’UEFA ha annunciato una rivoluzione: l’uso del fuorigioco semi-automatico. Una nuova tecnologia che aiuterà il mondo del calcio a ridurre ulteriormente le valutazioni errate su dati oggettivi come ad esempio una posizione in gioco o meno e sarà usata anche nella prossima edizione della Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’pronta aldelche vedrà il proprio debutto in. Tutti i dettagli Nel diramare l’arbitraggio per la finale diin programma il 10 agosto, l’ha annunciato una rivoluzione: l’uso del. Una nuova tecnologia che aiuterà il mondo del calcio a ridurre ulteriormente le valutazioni errate su dati oggettivi come ad esempio una posizione in gioco o meno e sarà usata anche nella prossima edizione della Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

