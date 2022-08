(Di mercoledì 3 agosto 2022) Termina 3-1 il match traestiva in preparazione della prossima stagione calcistica/23. La partita, disputata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, è stata decisa dall’autogol di David Lopez e dalle reti di Petagna e Kvaratskhelia, per ilpareggio momentaneo di Castellanos. Ecco ilcompleto del match. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LA CRONACA DEL MATCH: Meret, Di Lorenzo (69? Zanoli), Rrahmani (69? Ostigard), Kim (69? JUan Jesus), Mario Rui (69? Olivera), Anguissa (69? Elmas), Lobotka (69? Demme), Fabian Ruiz (69? Zielinski), Politano (24? Kvaratskhelia, 90? Costanzo), Lozano (69? Zerbin), Osimhen (69? Petagna). All. Spalletti: Juan Carlos, Arnau, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, ...

sportface2016 : #Tabellino Napoli-Girona 3-1, amichevole precampionato 2022 - GoalItalia : MATCH REPORT - #NapoliGirona 3-1: i cambi danno la scossa agli azzurri, sugli scudi Petagna e Kvaratskhelia ??? [??… - NapoliCM : ???? DIRETTA Napoli Girona: risultato, live testuale, cronaca e VIDEO ??? - NapoliCM : ???? DIRETTA Napoli Girona: risultato, live testuale, cronaca e VIDEO ??? - MarioParisi83 : Secondo pareggio a Castel di Sangro per il #Napoli non basta il gol di #Osimhen -

3 - 1, il: Meret, Di Lorenzo (69′ Zanoli), Rrahmani (69′ Ostigard), Kim (69′ Juan Jesus), Mario Rui (69′ Olivera), Anguissa (69′ Elmas), Lobotka ...All: Abramavi ius Ildella prima giornata Croazia - Italia 64 - 73 (12 - 18, 20 - 25, 20 -... 194, G, Stella Azzurra) #16 Cannavina Flavio (2004, 200, A, GeviBasket) #18 Greppi ...Termina 3-1 il match tra Napoli e Girona, amichevole estiva in preparazione ... per il Girona pareggio momentaneo di Castellanos. Ecco il tabellino completo del match.La partita Napoli - Girona di Mercoledì 3 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato ...