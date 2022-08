Stop a una fiction Mediaset, da settembre non andrà più in onda: clamoroso! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un vero colpo al cuore di moltissimi appassionati Secondo i cambi di programmazione da parte della televisione di Pier Silvio Berlusconi, Terra Amara potrebbe non essere più in programmazione a partire da settembre. Questo è un periodo caldissimo per la definizione dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un vero colpo al cuore di moltissimi appassionati Secondo i cambi di programmazione da parte della televisione di Pier Silvio Berlusconi, Terra Amara potrebbe non essere più in programmazione a partire da. Questo è un periodo caldissimo per la definizione dei L'articolo proviene da Inews24.it.

enpaonlus : I cacciatori non intendono fermarsi nemmeno difronte agli incendi devastanti. Le Regioni mostrano disprezzo per le… - fattoquotidiano : Stop alle multe seriali: la sanzione per la stessa infrazione dovrà essere pagata una sola volta - AlfredoPedulla : #Kepa: il suo agente è a #Milano, ha lavorato per #DeKatelaere in rossonero. Non sono previsti incontro con il… - Stop_SelfInjury : RT @IlariaBifarini: Ci mancava solo la pubblicità sul vaccino per il fuoco di Sant’Antonio che martella sulla Rai. Basta, avete creato una… - Stop_SelfInjury : RT @AuroraLittleSun: La Stampa: Coronavirus, Aifa: “Una reazione avversa ogni mille vaccini”. L’82% non è grave. 140 milioni di dosi in I… -