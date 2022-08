Scuola, ecco il “docente esperto”: guadagnerà 5.650 euro in più (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti, appena introdotte con la riforma legata al Pnrr, e la nascita della figura del “docente esperto” che guadagnerà 5.650 euro in più sotto forma “assegno annuale ad personam“. I prof “esperti” non potranno essere più di 8mila (si parte dall’anno scolastico 2032-33) e saranno selezionati tra i docenti di ruolo che “abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili”. Prevista una “una tantum” accessoria da stabilire con i contratti tra il “10 e il 20%” per chi completa un percorso triennale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una revisione delle norme sulla formazione continua degli insegnanti, appena introdotte con la riforma legata al Pnrr, e la nascita della figura del “” che5.650in più sotto forma “assegno annuale ad personam“. I prof “esperti” non potranno essere più di 8mila (si parte dall’anno scolastico 2032-33) e saranno selezionati tra i docenti di ruolo che “abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili”. Prevista una “una tantum” accessoria da stabilire con i contratti tra il “10 e il 20%” per chi completa un percorso triennale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MaverickRM : @Kenkaneki72 Ecco. Ringrazia Dio che non sono tuo padre allora. Io lo ringrazio per non avere figli che insultano s… - Ecatetriformis : L'alleata del PD Gli attila della sanità e della scuola pubbliche. Gente che sta anni luce lontano da chi si dice… - 222noLoVe : @luigimyperson avete presente il ragazzo di 4 oppure quello che non studiava ma aveva sempre la media del 9 a scuola? ecco lui - ArcangeloSte : - lorenzhaus : @boni_castellane @jabbaTM Più che altro a quella seccatura che talvolta accade ai nostri figli, andando a scuola, c… -