Scuola, a settembre in classe senza la mascherina (Di mercoledì 3 agosto 2022) Manca poco più di un mese all'inizio del nuovo anno scolastico e tutto lascia presagire a un ritorno in classe senza la mascherina. Il protocollo relativo alle misure di prevenzione anti-Covid nelle classi scade il 31 agosto e, stando alle anticipazioni fornite dal quotidiano La Repubblica, per ora non si prevede un rinnovo. Nelle prossime settimane verranno delineate le linee guida per un ritorno che possa essere il più possibile in sicurezza: i provvedimenti dipenderanno, come sempre, dall'andamento della curva dei contagi, ma con ogni probabilità il ritorno a Scuola dovrebbe avvenire senza mascherine, anche in virtù del fatto che non è più obbligatorio indossarle in tanti altri contesti.

