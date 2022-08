sportli26181512 : Sanchez, frecciata all'Inter: 'Io sempre professionale e vincente': In procinto di firmare la rescissione con i ner… - FcInterNewsit : 'Tutti parlano, nessuno sa la verità'. Sanchez, futuro da definire: su Instagram una frecciata ai critici? -

L'avventura di Alexisall' Inter è ai titoli di coda e in attesa dei bilanci conclusivi di un'avventura che ha dato ad ambo le parti risultati inferiori alle aspettative, il Niño Maravilla si conferma attivissimo ...C'è chi la prende sul ridere, come Giuseppe: "Vai, vai da Vidal e fate sognare il Flamengo". E Davide aggiunge: "Anche Gagliardini e siamo al top". E Massimo non risparmia unaalla ...In procinto di firmare la rescissione con i nerazzurri l'attaccante cileno si è lasciato andare ad uno sfogo-riflessione su Instagram al termine dell'allenamento con la squadra ...Giornata di allenamento congiunto ad Appiano Gentile, dove l'Inter continua a prepararsi per l'esordio in campionato con il Lecce il programma il 13 agosto. Nel pomeriggio i nerazzurri ...