Romina Carrisi in dolce attesa? I rumors travolgono anche Albano

Romina Carrisi aspetterebbe un figlio dal nuovo compagno? L'indiscrezione sorprende papà Albano ed entusiasma i fan della quartogenita del duo canoro più popolare in Italia. Romina Carrisi, ultimogenita di Albano e Romina Power, aspetterebbe un bambino? I telespettatori l'hanno conosciuta meglio da quando la giovane è ospite fissa su Rai 1, nella trasmissione di Serena Bortona, Oggi è un altro giorno, in onda nel day-time della rete ammiraglia. Romina ha avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, forte anche dei due genitori vip alle sue spalle. Bebè in arrivo per Romina Carrisi? Stando a quanto si apprende dai rumors, Romina ...

