Renzi resta solo al centro dei due poli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Italia Viva correrà da sola e Maria Elena Boschi è convinta di potere arrivare al 5%: "Abbiamo la possibilità - dice in un'intervista a 'La Stampa' - di dare una casa ai delusi del centrodestra che sono... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Italia Viva correrà da sola e Maria Elena Boschi è convinta di potere arrivare al 5%: "Abbiamo la possibilità - dice in un'intervista a 'La Stampa' - di dare una casa ai delusi deldestra che sono...

BelpietroTweet : Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della p… - fattoquotidiano : L’ACCORDO NEOCENTRISTA Niente leader e candidati “divisivi” nei collegi uninominali: Di Maio, Carfagna, Gelmini e r… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della paura di… - ADerespinis : RT @BelpietroTweet: Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della paura… - marcuspascal1 : RT @LaVeritaWeb: Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della paura di… -