(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 31 luglio 1973 si toglieva la vita GUIDO(Bologna, 1912 – Varese, 1973),geniale e misconosciuto in vita, autore del capolavoro Dissipatio H.G.; uno dei protagonisti fuori dagli schemi dell’arte e letteratura ritratti nel libro a cura di Andrea Lombardi e Miriam Pastorino e con prefazione di Vittorio Sgarbidel(Genova, 2022 https://amzn.to/3bvgbnH) collegante pensatori liberi ed eretici, conservatori di valori e non di costumi, e di integrità morale che costituisce l’unica forma possibile di pensiero, a un disegnatore, Dionisio di Francescantonio che ne ha eseguito il volto, le ansie e le riflessioni, e ad altri scrittori – Pietrangelo Buttafuoco, Stenio Solinas, Armando Torno, Adriano Scianca, Alessandro Gnocchi e molti altri – che ne hanno interpretato ...

La lotta titanica dellocon gli editori poco attenti. Stanco del mondo che gli andava stretto, l'ha fatta finita ... non posso fare a meno di pensare a Guido: quel giorno - 'stanco di ...Che ne pensa del capitolo sulla crisi del romanzo che è questa legislatura "Dice che è una crisi Unoveramente bravo, uno comeo Savinio, ne farebbe un capolavoro " . Nel ... Morselli, scrittore suicida contro il mito del progresso, è tra i “Profeti inascoltati del ‘900” Si cerca in genere un appiglio di stabilità nel rituale mattutino: barba, caffè, quotidiano, uno sguardo di sfuggita al calendario appeso in cucina. È il 1965 Sì, è ancora il 1965. Poi, una controlla ...La lotta titanica dello scrittore con gli editori poco attenti. Stanco del mondo che gli andava stretto, l'ha fatta finita il 31 luglio di 49 anni fa ...