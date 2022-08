Meteo | scenari catastrofici per l' uomo | l' anno in cui rischiamo di sparire

(Di mercoledì 3 agosto 2022) "per l'umanità": Covid, crisi economica ed energetica, guerre, siccità: a quanto pare il peggio deve ancora arrivare. Secondo un gruppo coordinato dall'Università di Cambridge, effetti a catena come crisi finanziarie, conflitti e nuove epidemie potrebbero innescare altre calamità. Una delle principali catastrofi potrebbe essere scatenata dal cambiamento climatico: glida fine del mondo sono la decimazione della popolazione o addirittura l'estinzione dell'. La previsione nera arriva da un gruppo internazionale di esperti, guidato dall'Università di Cambridge, che ha realizzato uno studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze. Secondo gli esperti bisogna concentrarsi su quattro temi: fame e malnutrizione, eventiestremi, guerre ...

immergasitalia : RT @DPCgov: ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul terr… -

iLMeteo.it

... bisogna dunque prepararsi aglipeggiori, che vanno dalla decimazione della popolazione ... ovvero fame e malnutrizione, eventiestremi, guerre e malattie trasmesse da vettori (come zecche ...E, mentre la siccità sta devastando il Nord mettendo a rischio, condesertici, molte ... nell'Isola 'grazie a un inverno mite, nessuna gelata in primavera, l'andamentoregolare, ... Meteo: Mar Mediterraneo oggi a 30°C, come i Caraibi, mai così caldo. Ci sono conseguenze Antonio Armellini ripercorre la genesi della Carta di Parigi in un volume edito dall’Università di Trento. Il negoziato a Vienna fu segnato da svolte come l’annuncio della riunificazione tedesca ...Assistiamo nella giornata odierna come negli ultimi giorni a condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, dovute essenzialmente ad un nuovo rinforzo dell’Alta pressione sul Mediterr ...