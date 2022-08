Mertens: «Grazie Napoli, terrò la mia casa sul golfo. È un arrivederci, non un addio» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dries Mertens saluta il Napoli. L’addio dell’attaccante belga, il goleador più prolifico della storia dei partenopei, era stato ufficializzato dalla società già qualche giorno fa. Mertens, dopo nove stagioni, ha però voluto salutare la squadra e la città con un videomessaggio senza polemiche, pubblicato su Instagram. Quelle di Dries sembrano parole oneste, molto sentite. Rivolge i suoi ringraziamenti alla società, ai tifosi, ai compagni di squadra, agli allenatori, agli amici. Tiene in braccio suo figlio Ciro Romeo. Di seguito, il video. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dries Mertens (@driesMertens) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Driessaluta il. L’dell’attaccante belga, il goleador più prolifico della storia dei partenopei, era stato ufficializzato dalla società già qualche giorno fa., dopo nove stagioni, ha però voluto salutare la squadra e la città con un videomessaggio senza polemiche, pubblicato su Instagram. Quelle di Dries sembrano parole oneste, molto sentite. Rivolge i suoi ringraziamenti alla società, ai tifosi, ai compagni di squadra, agli allenatori, agli amici. Tiene in braccio suo figlio Ciro Romeo. Di seguito, il video. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dries(@dries) L'articolo ilsta.

