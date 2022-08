Malore choc in casa | Valter si accascia davanti alla compagna e muore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tragedia a Cornuda, nel trevigiano,Moretto 44enne e padre di un figlio di 4 anni, è morto nella giornata di martedì 2 agosto in seguito ad un. Molto conosciuto in città, con in fratelli era proprietario della Moretto pneumatici sulla pagina Facebook del quale è stato dato l’annuncio della morte. “In questo momento la commozione è grande: non ci sono le parole adatte per dirlo, una terribile tragedia ha colpito la grande famiglia Moretto. Martedì 2 agosto, purtroppo,ci ha improvvisamente lasciati e non abbiamo neppure avuto il tempo di salutarlo. Un dolore immenso”. A quanto si apprendeMoretto, si trovava nella suadi Cornuda quando, all’improvviso, si èto sul pavimento colpito da unfatale. Nonostante sul posto ...