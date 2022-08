Luciano e Lucia offrono la cena ai migranti

(Di mercoledì 3 agosto 2022) di Monica De Santis Pizzette, rustici, calzoni, pizze rustiche e tanto altro. E’ questo quello che i titolari della nuova “Boutique del Pane” con sede a Sant’Antonio di?Pontecagnano ha deciso di regalare ai 73ospiti nella ex scuola elementare di via De Renzi a Salerno., i due titolari, non appena letto che a Salerno vi erano questi minori da soli, hanno contattato l’amministrazione comunale di Salerno e parlando con la vice sindaca Paky?Memoli, hanno espresso la loro volontà a voler provvedere per ieri sera allaper tutti gli ospiti. Unafatta a base di sfizzi, di quei prodotti tipici dei forni nostrani che è stata molto gradita dai ragazzi e dalle ragazze che si trovano nella struttura, che in poco tempo hanno finito tutto quello che i due artigiani ...

cotoelgyes : Il gran cuore di Luciano e Lucia: offrono la cena ai 73 migranti sbarcati a Salerno - luposilenzioso2 : RT @GreenEy87171873: @luposilenzioso2 @Luciano74020179 @GINA32451015 Grazie Lucia, ricambio x te, Luciano e Gina. - GreenEy87171873 : @luposilenzioso2 @Luciano74020179 @GINA32451015 Grazie Lucia, ricambio x te, Luciano e Gina. - federic23866811 : @lucianonobili a luciano’, il danaro per aprire una pasticceria c’è l’hai perciò’ non vedo il problema se non riusc… - fireguard64 : @tordi_luciano @Lamp__1 Azzz Lucià speriamo che questo virus non ti prenda alle urne ???????? -

Salernonotizie.it

La vera storia del Calciocavallo FC' di Pippo Venditti eBarletta. In Arena piccola alle 22. Concorso corti italiani, proiezione di 'Fiori' di Kristian Xipolias, 'Cromosoma X' di...... i contrabbassisti Ameen Saleem e Salvatore Maltana, il fisarmonicistaBiondini e il ... Mulgrew Miller, Al Foster, El Piraña, Chano Domínguez, Raimundo Amador, Vanessa Martin, Paco dee ... Il gran cuore di Luciano e Lucia: offrono la cena ai 73 migranti sbarcati a Salerno We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Luciano Rossi, il presidente della Federazione italiana di tiro dal 1993, ha annunciato di volersi candidare contro il russo Lisin.