LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Azparren da solo al comando. Gruppo a sei minuti (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:56 A 90 km dalla conclusione della seconda tappa della Vuelta a Burgos 2022 ricapitoliamo la situazione. Lo spagnolo Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) è da solo al comando con quattro minuti di margine sui connazionali Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) e Jesus Ezquerra (Burgos-BH). Gruppo a sette minuti. 14:52 Tratto impegnativo per il battistrada Xabier Azparren. L’iberico dovrà affrontare infatti una ventina di km in falso piano ascendente. 14:48 Diversi gli arrivi della Vuelta a Burgos in quel di Villadiego. Due anni fa si impose uno dei favoriti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:56 A 90 km dalla conclusione della secondadellaricapitoliamo la situazione. Lo spagnolo Xabier(Euskaltel-Euskadi) è daalcon quattrodi margine sui connazionali Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) e Jesus Ezquerra (-BH).a sette. 14:52 Tratto impegnativo per il battistrada Xabier. L’iberico dovrà affrontare infatti una ventina di km in falso piano ascendente. 14:48 Diversi gli arrivi dellain quel di Villadiego. Due anni fa si impose uno dei favoriti di ...

