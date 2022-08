LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Azparren da solo al comando. Gruppo a 3’40” quando mancano 50 km (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:44 Fase in cui i corridori respirano dopo due GPM molto ravvicinati. A 10 km dalla conclusione di questa seconda tappa ci sarà uno strappetto di circa 1,5 km che potrebbe fare da trampolino di lancio per un’eventuale azione volta ad anticipare lo sprint qualora il Gruppo rientri sul fuggitivo. 15:40 Meno di 55 km alla conclusione di questa seconda tappa. Al comando sempre Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi). Lo spagnolo continua a conservare un margine di circa tre minuti e quaranta secondi sul Gruppo maglia viola. 15:37 Ancora un GPM aggiudicato da Xabier Azparren. Il corridore dell’Euskaltel-Euskadi aumenta il gap su Diego Pablo Sevilla, soltanto quarto. Duello per la classifica del King ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:44 Fase in cui i corridori respirano dopo due GPM molto ravvicinati. A 10 km dalla conclusione di questa secondaci sarà uno strappetto di circa 1,5 km che potrebbe fare da trampolino di lancio per un’eventuale azione volta ad anticipare lo sprint qualora ilrientri sul fuggitivo. 15:40 Meno di 55 km alla conclusione di questa seconda. Alsempre Xabier(Euskaltel-Euskadi). Lo spagnolo continua a conservare un margine di circa tre minuti e quaranta secondi sulmaglia viola. 15:37 Ancora un GPM aggiudicato da Xabier. Il corridore dell’Euskaltel-Euskadi aumenta il gap su Diego Pablo Sevilla, soltanto quarto. Duello per la classifica del King ...

