LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50: Al via nella seconda batteria del VL3 200: Eilat (Isr), Toth (Hun), Lahutenko (Ukr), Gordon (Gbr), Elwart (Usa), Omoboni (Ngr) 15.48: La britannica Henshaw vince la prima batteria del VL3 200 davanti alla brasiliana Santilli e alla canadese Scarff 15.43: Non ci sono azzurre al via del VL3 200. Nella prima semifinale Santilli (Bra), Eshmirzaeva (Uzb), Scarff (Can), Enshaw (Isr), Ralph (Aus), Miyajima (Jpn) 15.42: Saranno due gli azzurri in finale in questa categoria perchè Federico Mancarella chiude alle spalle del britannico Phillipson. Terzo posto e finale anche per l’ungherese Rozbora 15.39: Nella seconda batteria del KL1 uomini al via Olasupo (Ngr), Samoila (Can), Phillipson (Gbr), Mancarella (Ita), Rozbora (Hun), Turner (Isr) 15.37: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50: Al via nella seconda batteria del VL3 200: Eilat (Isr), Toth (Hun), Lahutenko (Ukr), Gordon (Gbr), Elwart (Usa), Omoboni (Ngr) 15.48: La britannica Henshaw vince la prima batteria del VL3 200 davanti alla brasiliana Santilli e alla canadese Scarff 15.43: Non ci sono azzurre al via del VL3 200. Nella prima semiSantilli (Bra), Eshmirzaeva (Uzb), Scarff (Can), Enshaw (Isr), Ralph (Aus), Miyajima (Jpn) 15.42: Saranno due gli azzurri inin questa categoria perchè Federico Mancarella chiude alle spalle del britannico Phillipson. Terzo posto eanche per l’ungherese Rozbora 15.39: Nella seconda batteria del KL1 uomini al via Olasupo (Ngr), Samoila (Can), Phillipson (Gbr), Mancarella (Ita), Rozbora (Hun), Turner (Isr) 15.37: ...

