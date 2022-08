Inter | finita la cena tra Sanchez e l'agente 'Voglio ancora vincere Mi aspettavo di più | ma sono felice' VIDEO

DaniloBatresi : RT @DanViti: #Inter, finita cena tra #Sanchez (che mi ruba il microfono ??) e il suo procuratore: “Momento dell'addio? Sono tranquillo. Vogl… - fcin1908it : RT @DanViti: #Inter, finita cena tra #Sanchez (che mi ruba il microfono ??) e il suo procuratore: “Momento dell'addio? Sono tranquillo. Vogl… - DanViti : #Inter, finita cena tra #Sanchez (che mi ruba il microfono ??) e il suo procuratore: “Momento dell'addio? Sono tranq… - gabrograss : RT @daves80: #barzaghi è talmente stolto che ha pubblicato un video su @YouTube per sbeffeggiare chi sostiene che ci sia già una nuova pro… - duemila62010 : @FFunesto @totofaz @giovaeffe Lo scorso anno c era un favorita dopo che mezza inter se ne era andata, la juve aveva… -

... ormai con più di un piede fuori dall'ma non ancora ufficialmente. Non è bastato l'incontro ... La partita è8 - 0: nel primo tempo, terminato 6 - 0, sono andati a segno Lautaro (2, 23), D'...E'0 - 0 l'amichevole della Fiorentina contro la nazionale del Qatar disputata oggi a Salisburgo. Il centrale serbo, in scadenza nel 2023 e da tempo accostato a Juventus,, Atletico Madrid,...Un video in bianco e nero, una poltrona e una maglia del Napoli appesa sullo sfondo. Dries Mertens ha deciso di salutare così il Napoli, dieci giorni dopo il no all'offerta di rinnovo e il conseguente ...MILANO (ITALPRESS) - Ci vorrà ancora un pò di tempo prima di salutare Alexis Sanchez, ormai con più di un piede fuori dall'Inter ma non ancora ufficialm ...