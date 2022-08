Incendi, la Protezione civile: “In un giorno 24 richieste di intervento aereo”. Roghi nel Forlivese e in Toscana (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo i dati disponibili alle ore 18 di oggi 3 agosto sono 24 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile, di cui 6 rispettivamente da Lazio e Calabria, 5 dalla Sicilia, 2 dalla Campania, una ciascuna da Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata e Sardegna. “Nella giornata odierna – fa sapere il Dipartimento – gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo i dati disponibili alle ore 18 di oggi 3 agosto sono 24 ledi concorsoricevute dal Centro OperativoUnificato (COAU) del Dipartimento della, di cui 6 rispettivamente da Lazio e Calabria, 5 dalla Sicilia, 2 dalla Campania, una ciascuna da Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata e Sardegna. “Nella giornata odierna – fa sapere il Dipartimento – gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento dellasono stati impegnati dalle prime luci delnelle operazioni di spegnimento dei numerosiboschivi per cui si è reso indispensabile il supportoalle operazioni svolte dalle squadre a ...

AnsaToscana : Incendi: sterpaglie in fiamme, stop Fi-Pi-Li a Stagno. Intervento protezione civile Livorno per automobilisti blocc… - ChiaraPiotto : I senatori in #Frzncia hanno presentato un report sugli #incendi per chiedere più fondi alla protezione civile e pi… - Latina_Oggi : Piromani ancora in azione, due vasti incendi alle porte di Latina Emergenza roghi senza fine, Vigili del fuoco e vo… - ComunePalermo : #AllertaMeteoPA - Protezione civile regionale - Avviso per rischio incendi e ondate di calore - GiornaleLORA : Palermo Protezione civile regionale – Avviso per rischio incendi e ondate di calore -