Il finale di Sanditon 2 in onda il 3 agosto su Sky Serie | con un colpo di scena sgradevole per la protagonista

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Con ildi2 termina anche in Italia la programmazione della secstagione del period drama liberamente ispirato al romanzo omonimo e incompiuto di Jane Austen. Ladi ITV creata da Andrew Davies, distribuita in streaming da Britbox e Masterpiece la scorsa primavera, conta appena 6 episodi, i cui ultimi due sono inil 3su Sky, canale 112 di Sky, in prima visione assoluta per l’Italia. Ildi2 ha lasciato l’amaro in bocca a tanti seguaci della, compresa laRose Williams, che incarna l’eroina austiniana Charlotte Heywood: l’attrice ha dichiarato di non riconoscersi nella sceltadel suo personaggio, che ...